Mahallede köpek beslemesine karşı çıktıkları hayvansever kadına saldırdılar (2) - Son Dakika

Mahallede köpek beslemesine karşı çıktıkları hayvansever kadına saldırdılar (2)
Mahallede köpek beslemesine karşı çıktıkları hayvansever kadına saldırdılar (2)HAYVANSEVERLERDEN KINAMA Rize Hayvan Hakları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Behice Yasemin Tuzcu, hayvansever Havva Nur Karaman'a yapılan saldırıyı kınadı.
Mahallede köpek beslemesine karşı çıktıkları hayvansever kadına saldırdılar (2)
HAYVANSEVERLERDEN KINAMA
Rize Hayvan Hakları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Behice Yasemin Tuzcu, hayvansever Havva Nur Karaman'a yapılan saldırıyı kınadı. Tuzcu, 'Bende o mahalleye gidince beni de oradan kovmuşlardı. Bize 'buraya hayvan getirmeyin' diye tepki göstermişlerdi. Bize 'Burada hayvan istemiyoruz' diye çıkıştılar. Bizi tehdit ettiler. Hayvansever arkadaşımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu olayın taklipçisi olacağız? dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 05:49 Kaynak: DHA
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