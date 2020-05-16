Mahallede köpek beslemesine karşı çıktıkları hayvansever kadına saldırdılar (2) - Son Dakika

Mahallede köpek beslemesine karşı çıktıkları hayvansever kadına saldırdılar (2)

HAYVANSEVERLERDEN KINAMA

Rize Hayvan Hakları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Behice Yasemin Tuzcu, hayvansever Havva Nur Karaman'a yapılan saldırıyı kınadı. Tuzcu, 'Bende o mahalleye gidince beni de oradan kovmuşlardı. Bize 'buraya hayvan getirmeyin' diye tepki göstermişlerdi. Bize 'Burada hayvan istemiyoruz' diye çıkıştılar. Bizi tehdit ettiler. Hayvansever arkadaşımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu olayın taklipçisi olacağız? dedi.