Mahallede köpek istemeyen karı-koca, hayvansever kadına saldırdı - Son Dakika

Bu arada hayvansever kadına saldıran karı-kocanın köpeklerin başında sigara söndürdükleri öne sürüldü.

RİZE'de mimar Havva Nur Karaman , mahallede köpek beslemesine karşı çıkan akrabalarının saldırısına uğradı. O anlar kameraya yansırken, hayvansever kadın saldırganlardan şikayetçi oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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