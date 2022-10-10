Yangın saat 04.30 sıralarında, Bahçeyaka Mahallesi'nde bulunan iki katlı evin ikinci katında çıktı. İkinci kattaki daireden alevler yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir anda bütün evi kaplayan alevler itfaiyenin uzun uğraşı sonucu güçlükle söndürüldü. 6 kişilik ailenin yaşadığı evde yangının erken fark edilmesi nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü. Evin mutfağından başladığı tespit edilen yangının kesin çıkış nedeni itfaiye raporları sonrası netlik kazanacak.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MAHALLEDE KORKUTAN YANGIN - Son Dakika

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