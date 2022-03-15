"Mahallede Maç Var" etkinliği erkekler Marmara grup maçları Edirne'de başladı - Son Dakika
Üye Girişi

"Mahallede Maç Var" etkinliği erkekler Marmara grup maçları Edirne'de başladı

15.03.2022 15:10

23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" etkinliği erkekler Marmara Bölgesi grup maçları Edirne'de başladı.

23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" etkinliği erkekler Marmara Bölgesi grup maçları Edirne'de başladı.

Saraçhane Futbol Sahası'ndaki müsabakalarda Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul Avrupa ve İstanbul Anadolu birincileri 3 grupta mücadele ediyor.

İlk günün açılış karşılaşmalarında A grubunda Tekirdağ, Balıkesir'i 2-1, Bursa da Kırklareli'ni 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmaları Edirneli futbolseverler ile sporcuların aileleri seyretti.

Perşembe günü sona erecek grup maçlarının kazananları, yarı finalde mücadele etmeye hak kazanacak.

Mahallede Maç Var etkinliği erkekler Marmara grup maçları Edirne'de başladı
Mahallede Maç Var etkinliği erkekler Marmara grup maçları Edirne'de başladı
Mahallede Maç Var etkinliği erkekler Marmara grup maçları Edirne'de başladı
Mahallede Maç Var etkinliği erkekler Marmara grup maçları Edirne'de başladı

YORUMLAR
500
23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' etkinliğinin bölge grup maçları başladı 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' etkinliğinin bölge grup maçları başladı Mahallede Maç Var Analig Futbol Turnuvası Elazığ'da başladı Mahallede Maç Var Analig Futbol Turnuvası Elazığ'da başladı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Mahallede Maç Var' etkinliği erkekler Marmara grup maçları Edirne'de başladı - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Çinli bilim insanları, imkansız görüneni başardı: İki annesi olan, babasız fareler üretildi
16:38 Suriyeliler ülkelerine gidecek mi? Erdoğan, tartışma yaratan konu hakkında açıklama yaptı: Biz ev sahipliğine devam edeceğiz
16:35 Benzema zirveye yerleşti! 413 golle en golcü unvanına sahip oldu
16:31 ABD'de tepki toplayan ırkçı saldırı! Asansörde hakaretler yağdırdığı kadına arka arkaya 125 yumruk attı
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
16:01 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi elleri cebinde karşıladı
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Diyarbakır' yanıtı: Ben Türkiye'nin her yerine alnım açık giderim ama sen gidemezsin!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 16:51:42. #1.11#
SON DAKİKA: "Mahallede Maç Var" etkinliği erkekler Marmara grup maçları Edirne'de başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement