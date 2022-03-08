Düzce'den kısa kısa - Son Dakika

Düzce Gençlik Merkezi ekipleri, "Çaya Geliyoruz" projesi kapsamında sporcuları her hafta evlerinde ziyaret etmeyi sürdürüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ekipler, Gençlik ve Spor Bakanlığının projesi kapsamında bu hafta genç para okçu Miray Vildan Sakallı'nın evine misafir oldu.

Sporcu ve ailesiyle sohbet eden ekipler, onlara Gençlik Merkezi'nin faaliyetlerini anlattı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, aileye, okçulukta beraber ne kadar önemli işlere imza attıklarını belirtti.

23 Nisan Futbol Turnuvası sona erdi

Düzce'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) öncülüğünde düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" etkinliği, final müsabakalarıyla sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde 22 Şubat-8 Mart'ta Nurettin Zafer Stadı'nda gerçekleştirilen turnuvaya, 12 takım katıldı.

Turnuvada şampiyon olan Düzcespor, 15-20 Mart'ta Karabük'te yapılacak grup müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Etkinlikte, Düzce Gelişimspor ikinci, Aydınpınarspor üçüncü, Altınorduspor da dördüncü oldu.