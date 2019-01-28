Mahallede Oturmadığı' İddia Edilen Muhtarın Seçmen Listesindeki Kaydı Silindi

ANTALYA'nın Serik ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Ali Kök (59), 5 yıldır görev yaptığı mahallede oturmadığına yönelik ihbar üzerine, adının seçmen listesinden silindiğini öne sürdü.

ANTALYA'nın Serik ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Ali Kök (59), 5 yıldır görev yaptığı mahallede oturmadığına yönelik ihbar üzerine, adının seçmen listesinden silindiğini öne sürdü. Kök, mahalledeki 59 kişinin kaydının da aynı gerekçeyle silindiği iddiasında bulundu. Kök, "Ne yaşar ne yaşamaz, oldum. Muhtarım ama mahallem yok" dedi.



Serik'e bağlı Demirciler Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Ali Kök, bu mahallede oturmadığına yönelik ihbar üzerine Serik İlçe Seçim Kurulu'nun jandarmaya yaptırdığı araştırmaya dayanarak, kendisinin ve 59 kişinin sandık seçmen listesindeki kayıtlarının silindiğini ileri sürdü. Durumdan haberdar olunca Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'na gidip, mahallede oturmadığına yönelik ihbarın asılsız olduğunu söylediğini belirten Kök, başvurusundan sonuç alamadığını anlattı.



Kök, evine ait elektrik faturası, su abonelik bilgileri ve muhtarlık mührü ile Serik İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na yazılı dilekçe verdiğini, kimlik bilgileri ve resmi belgelerini sunduğunu aktardı. Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'nın 17 Ocak 2019 tarihli yazısına göre, mahallede olmadığının tespit edildiğinin söylendiğini aktaran Kök, itirazının kabul edilmediğini belirtti.



'NE YAŞAR NE YAŞAMAZ OLDUM'



Serik İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı yazısı karşısında şaşkına döndüğünü belirten Mehmet Ali Kök, "Ne yaşar ne yaşamaz, oldum. Muhtarım ama mahallem yok. Mahallem yerinde duruyor; ama ben yok olmuşum. Şimdi sandık seçmen listesini kim askıya çıkaracak, evrakı kim mühürleyecek? Mahallemin ve devletimin işleri aksayacak, ben ne yapacağım?" diye konuştu.



Kök, yetkililerden soruna acil çözüm bulunmasını talep ettiğini belirterek, "Mahallemin ve şahsımın haklarını aramak için tüm yasal yollara başvuracağım" dedi.



5 YILDIR MUHTAR



Mehmet Ali Kök'ün avukatı Fevzi Yarbaş ise "Mehmet Ali Kök, Demirciler Mahallesi'nin 5 yıldır muhtarıdır ve halen muhtarlığı devam etmektedir. Aynı mahallede halen ikamet etmektedir. Bu husus, elektrik, su abonesi belgeleriyle, ikametgah belgesi ve muhtarlık mührü ile sabittir. 59 vatandaşın da oturmadığı yönünde tutanak tutulması hatadır. Yapılan işlem açık bir hatadır. Seçim kurulu kararı da hukuka aykırıdır. İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na yasal itirazda bulunduk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hukuka aykırı işlemden dönüleceğine, müvekkilimin haklarının teslim edileceğine inancımız tam" diye konuştu.



- Antalya

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