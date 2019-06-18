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"Mahallede Şenlik Var" panayırı ile Kartal'da sokaklar şenlenmeye devam ediyor

46 dakika önce

Kartal Belediyesi'nin düzenlediği "Mahallede Şenlik Var" panayırı ile Kartallı çocuklar, tatil sevincini yaşamaya devam ediyor.

Kartal Belediyesi'nin düzenlediği "Mahallede Şenlik Var" panayırı ile Kartallı çocuklar, tatil sevincini yaşamaya devam ediyor.

Kartal'ın farklı noktalarında gerçekleşen panayırda çocuklar; taş boyama, kum boyama ve maske atölyeleri, şişme oyun parkları, balon patlatma, birdir bir, çuval yarışı, yumurta taşıma, mendil ve sandalye kapmaca gibi unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları, sinema gösterimi ve çeşitli etkinliklerle Kartal'da çocuk olmanın ayrıcalığını yaşarken anneler de takı ve seramik atölyelerinde kendilerine zaman ayırabiliyor. Ayrıca panayır kapsamında 3 ayrı noktada saat: 21.00'da açık hava sinema gösterimi düzenlenecek. Kartal'ın diğer mahallelerinde de yaz ayları boyunca etkinlikler devam edecek.

Etkinlik Yerleri

18 Haziran Salı: Yakacık Yeni Mahalle, Ali Bora (Kerimoğlu Ali) Parkı

19 Haziran Çarşamba: Atalar Mahallesi, Zeytinlik Parkı

20 Haziran Perşembe: Uğur Mumcu Mahallesi, Ihlamur Parkı

21 Haziran Cuma: Yukarı Mahalle, Ali Duranoğlu Parkı

22 Haziran Cumartesi: Topselvi Mahallesi, Atatürk Parkı

24 Haziran Pazartesi: Gümüşpınar Mahallesi, Gümüşpınar Parkı

25 Haziran Salı: Çavuşoğlu Mahallesi, Kültür Parkı

Mahallelerde gerçekleşecek etkinliklerde; saat 13.00'da Atölyeler ve Şişme Oyun Parkları, saat 15.00'da Unutulmaya Yüz Tutmuş Sokak Oyunları ve 17 Haziran Pazartesi Kartallı Kazım Meydanı, 18 Haziran Salı Ali Bora (Kerimoğlu Ali) Parkı, 20 Haziran Perşembe Ihlamur Parkı'nda saat: 21.00'da sinema gösterimi ile Kartallı minikler, eğlenceli bir yaz tatili geçirecek. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:06 Kaynak: İHA
Kartal Belediyesi, Kartal, Güncel
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