Son Dakika Haberleri: Mahallede 'uyuşturucu' kavgası: 2 yaralı (2)
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Mahallede 'uyuşturucu' kavgası: 2 yaralı (2)

1 saat önce

KAVGA ANI KAMERADABursa'da, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen M.A. ile satışı engellemeye çalışan gençler arasındaki kavganın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Mahallede 'uyuşturucu' kavgası: 2 yaralı (2), System.String[]

KAVGA ANI KAMERADA
Bursa'da, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen M.A. ile satışı engellemeye çalışan gençler arasındaki kavganın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; bacağından yaralanan Batuhan T.'ye arkadaşlarının müdahale ettiği, belinden kemeri çıkaran gençlerden birinin, Batuhan T.'nin bacağına tampon yaptığı daha sonra polis ekiplerinin bölgeye geldiği anlar yer aldı.
Mehmet İNAN/BURSA,


Bursa, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:28 Kaynak: DHA
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