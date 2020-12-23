Mahallede yaptıkları kardan adama maske taktılar - Son Dakika

Mahallede yaptıkları kardan adama maske taktılar

VAN'ın Erciş ilçesinde kar yağışı etkili olurken, mahallede toplanıp, kardan adam yapan çocuklar, ağız kısmına da cerrahi maske taktı.

VAN'ın Erciş ilçesinde kar yağışı etkili olurken, mahallede toplanıp, kardan adam yapan çocuklar, ağız kısmına da cerrahi maske taktı. Erciş'in merkezi, dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla beyaza bürüdü. İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Salihiye Mahallesi'nde oturan çocuklar da bugün sokaklara çıkıp, oynadı. 10 yaşlarındaki çocuklar, mahallede kardan adam yaparak, ağız kısmına da cerrahi maske taktı. Çocuklar, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek istediklerini söyledi.



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