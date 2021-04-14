Mahalledeki bakkal ve eczaneleri tek tek dolaşan gizemli hayırsever, veresiye defterindeki borçları ödedi - Son Dakika

Mahalledeki bakkal ve eczaneleri tek tek dolaşan gizemli hayırsever, veresiye defterindeki borçları ödedi

14.04.2021 12:34
Mahalledeki bakkal ve eczaneleri tek tek dolaşan gizemli hayırsever, veresiye defterindeki borçları ödedi, System.String[]

Bursa'da gizemli bir hayırsever, iki mahallede yer alan tüm bakkal ve eczanelerin veresiye defterlerindeki borçları kapattı. Dar gelirli aileler, Ramazan ayındaki bu güzel dayanışma örneği karşısında gizemli şahsa hayır duası ettiler.

Osmangazi ilçesi Alemdar ve Soğanlı Mahallesi'nde ortaya çıkan gizemli bir hayırsever, tüm bakkal ve eczaneleri tek tek ziyaret ederek veresiye defterlerini istedi. Gizemli kişi, durumu kötü olup borcunu ödeyemeyen ailelerin tüm borçlarını kapatıp ismini söylemeden ortadan kayboldu. Dar gelirli aileler borçlarını kapatıp giden hayırsevere arkasından hayır duası etti.

"İNŞALLAH BÖYLE HAYIRSEVERLER ARTAR"

Bakkal ve eczane esnafı, "Dükkanlarımıza bir anda bir hayırsever girdi. Borcunu ödeyemeyen dar gelirli aileler olup olmadığını sordu. Biz de mahallemizde dar gelirli ailelerin olduğunu ve borcunu ödeyemeyen ailelerin olduğunu söyledik. İş yerimizdeki veresiye defterindeki tüm borçları kapatıp gitti. Burada ne kadar bakkal ve eczane varsa gezip hepsinin veresiye defterlerini kapatmış, inşallah böyle hayırseverlerin sayısı artar" dedi.

Gizemli hayırsever, bakkal ve eczaneleri dolaşarak veresiye defterindeki borçları kapattı

"ALLAH ONDAN RAZI OLSUN"

Borçlarının ödendiğini duyunca çok mutlu olduklarını ifade aileler, "Bir hayırsever gelip bizim eczane ve bakkal borçlarımızı kapatmış, Allah ondan razı olsun. Böyle hayırseverler çoğalsın inşallah" şeklinde konuştu.

MUHTAR DA TEŞEKKÜR ETTİ

Alemdar Mahalle Muhtarı Abdullah Akay, "Mahallemizde bir hayırsever ortaya çıkıp bakkal ve eczanelerdeki tüm veresiye defterlerini kapatmış, biz mahalleli olarak çok memnun olduk. Allah böyle hayır sahiplerinin sayısını arttırsın inşallah" diye konuştu.

Gizemli hayırsever, bakkal ve eczaneleri dolaşarak veresiye defterindeki borçları kapattı
Gizemli hayırsever, bakkal ve eczaneleri dolaşarak veresiye defterindeki borçları kapattı
Mahalledeki bakkal ve eczaneleri tek tek dolaşan gizemli hayırsever, veresiye defterindeki borçları ödedi

Osmangazi, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Güncel Mahalledeki bakkal ve eczaneleri tek tek dolaşan gizemli hayırsever, veresiye defterindeki borçları ödedi - Son Dakika


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