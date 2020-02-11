Mahalledeki çocuklar için muhtarlığı kütüphaneye çevirdi - Son Dakika

EDİRNE'de Umurbey Mahallesi Muhtarı Turhan Özgünden, mahalledeki çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla muhtarlık binasının yarısını kütüphaneye çevirdi. Özgünden, okudukları kitabın özetini anlatan öğrencilere de boyama kalemi ve kalem kutusu gibi çeşitli hediyeler veriyor.

Edirne'de 2019 yerel seçimlerinde Umurbey Mahallesi Muhtarlığı'na seçilen Turhan Özgünden, mahalledeki çocuklar için güzel bir uygulama başlattı. Muhtarlık binasında bağışla topladığı çocuk kitaplarından kütüphane oluşturan Özgünden, mahalledeki çocuklara okumaları için bu kitapları dağıtıyor. Kitapları okuyup yerine yenisini de alabilen öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak istediğini söyleyen Özgünden, çocukların kitabın özetini anlatmaları halinde kalem kutusu ve boyama kalemi gibi hediyeler veriyor.

Bir hafta önce başlatılan uygulamanın vatandaşların çok ilgisini çektiğini söyleyen Özgünden, "Bir yardımsever kızımız vardı. Bir sürü kitap getirdi dağıtmak amaçlı. Ben de tek tek hepsini dağıttığımızda amacımıza ulaşamayacağımızı düşündüm. Sonrasında muhtarlığı kütüphaneye çevirdik ve çocukların buradan gelip istediği kitabı alabilmelerini sağladık. Bir kitabı bitirip getirdikten sonra yerine yenisini de alabiliyorlar. Böylelikle daha fazla kitap okumalarını sağlamış oluyoruz" dedi.

KİTABIN ÖZETİNİ ANLATANI ÖDÜLLENDİRİYOR

Çocukları daha fazla kitap ile buluşturarak okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla uygulamayı başlattıklarını söyleyen Özgünden, "Yardımsever vatandaşlarımız sağ olsunlar çok yardım ettiler ve oldukça fazla kitap birikti. Bu kitapları çocuklarımız gelip alabiliyor. Okumalarını teşvik amaçlı da özetlerini anlatıyorlar. Özetlerini güzel şekilde anlatırlarsa hem tekrar kitap veriyoruz, hem de boyama kalemi, kalem kutusu gibi hediyelerle ödüllendiriyoruz. Böylelikle çocuklar daha fazla motive oluyor" diye konuştu.

'UYGULAMADAN ÇOK MUTLUYUZ'

Ortaokul öğrencisi Hayal Kazançkar, uygulamadan mutlu olduklarını belirterek, "Bizim çok ilgimizi çekti bu uygulama. Normalde okulda da kitap okuyoruz. Ama bu şekilde mahallede de böyle bir uygulama başlatılması çok faydalı olacak. Hem fazladan kitap okumuş oluyoruz, hem de kitabın özetini anlattığımızda ödül de kazanmış oluyoruz. Bunun bizlerin okuma alışkanlığına faydası olacağını düşünüyorum" dedi.

Öğrencilerden İrem Özmen, 6'ncı sınıf öğrencisi olduğunu ve uygulamayı çok beğendiğini söyledi. Özmen, "Uygulamayı çok beğendim. İstediğimiz zaman buradan gelip kitap alabiliyoruz. Bu çok mutluluk verici. Hem kitap okumuş oluyoruz hem de özetini anlatırsak hediye kazanıyoruz. Umarız, bu uygulama devam eder" dedi.

Mahalle sakinlerinden Umut Poyraz ise muhtar Özgünden'in başlattığı uygulamanın özellikle genç nesle çok faydalı olacağını belirterek, "Muhtarımız, bağışçıların sayesinde bu kitapları topladı. Bu kitapları öğrencilere, gençlere okumaları için veriyor. Bu çok mutluluk verici bir uygulama. Çocuklar hem kelime dağarcığını geliştiriyor hem de kitap okuma alışkanlığı kazanıyor" dedi.