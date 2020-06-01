Mahalledeki kişiyi darbeden muhtar: Tapulu arazime park kurdular - Son Dakika

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde tartıştığı mahalle halkından bir kişiyi darbeden Mahmutpaşa Mahalle Muhtarı Niyazi Mutlu, kendisine ait olan tapulu araziye bu kişinin park kurması nedeniyle olayın yaşandığını söyledi.

Başiskele ilçesi Mahmutpaşa Mahallesi'nde iddiaya göre, dün mahalle halkından Kurtuluş Değirmenci, evlerinin önünde bulunan oyun parkı ve bankın olduğu parkın otlardan temizlenmesi için muhtar Niyazi Mutlu'ya başvurdu. Kurtuluş Değirmenci bir sonuca ulaşamayınca parktaki otları kendi temizledi. Sosyal paylaşım sitesinden kendisine ait tapulu arazinin Kurtuluş Değirmenci tarafından temizlendiğini gören muhtar Mutlu arazisine giderek Değirmenci ile tartıştı. Muhtar oturma bankını ters çevirip, Değirmenci'yi darbetti. Bu anları cep telefonuyla görüntüleyen Kurtuluş Değirmenci daha sonra bunları sosyal medyada paylaştı.

'TAPULU ARAZİMİZ'

Olayın yaşandığı yerin halasının oğlu ve kendisine ait tapulu arazi olduğunu söyleyen Niyazi Mutlu, "Bu olay aslında benim arsamın işgal edilmesi olayıdır. Orada benim ve halamın oğlunun toplamda 3 arsası var. Biz de arsalarımızı ticari amaçla satın aldık ve satmaya çalışıyoruz. Bunlar bizim tapulu arazilerimizdir. Aynı zamanda emlak işiyle de ilgileniyorum, mesleğim gereği ben bu arsaları satmaya çalışıyorum. Rızamız dışında bu arazi üzerinde son 2 yıldır el yapımı standartlara uymayan tehlike arz eden oyun aletleri yapılmıştı. Bu oyun aletlerinin yapılması ve piknik masasının olması benim oraya müşteri getirdiğim zaman olumsuz sonuçlar doğuruyor. Bana müşterilerim 'Bu masaları, oyun aletlerini kaldırın. Ondan sonra görüşelim' diye tepkiler veriyor. Dolayısıyla bu arsaların satışına buradaki oyun aletleri engel olmaktadır." dedi

Kurtuluş Değirmeci'yi daha önce uyardığını belirten Niyazi Mutlu, "Ben bu süre içerisinde yaklaşık 2 yıldır o oyun grupları orada. 2 yıl önce durumu gördüğümde çocukları biraz seyrettim sonra bunları kimin yaptığını sordum bana Kurtuluş Değirmenci adını verdiler. Kurtuluş Değirmenci'nin yanına gittim, 'İyi yapmışsın, güzel olmuş ama burası bizim tapulu arazimiz satmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla bunları kaldırırsan sevinirim' dedim. O da bana kaldıracağını söyledi biz de çok sıkboğaz etmedik. Ancak ben oraya müşterileri götürme sıklığım artınca problem oldu. Ben de defalarca oyun gruplarını kaldırmasını söyledim" diye konuştu.

'KENDİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDUM'

Kurtuluş Değirmenci hakkında şikayette bulunduğunu da ifade eden Mutlu, şöyle konuştu:

"Olay günü ben bahçemde çalışırken sosyal medyada benim arazimin biçildiğini ve birkaç kişinin rızamız dışında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bir günde otları biçtiğini gördüm. Bu fotoğrafta Yeşilyurt Mahallesi muhtarı da vardı. Biz de küs olduğumuz için biraz stres yaptım ve bahçedeki işimi bırakıp onları arsamdan göndermek için oraya gittim. Ben geldiğimde muhtar ve biçme ekibi gitmişti. Ben arazi içerisindeyken Kurtuluş Değirmenci yanıma geldi. Ben arsamın üzerindeki o masayı yuvarlayarak kaldırmaya başladım. 'Sen ne için buraya karışıyorsun? Senin bu arsalarla bir alakan yok' dedi. Arsaların benim olduğunu söyleyince bana 'Sen yalan konuşuyorsun diyereke hakaretti bulundu, çek git buradan' diye tahrik edici kelimeler kullandı. Ben piknik masasını sürüklerken yola çıktığı anda beni çekmeye başladı cep telefonuyla. Ben de beni çekmeye hakkın yok dedim ve aramızda arbede çıktı. Dolayısıyla hoş olmayan bir olay yaşandı. Böyle bir olayla muhatap olduğum için üzgünüm, olmaması gereken bir şeydi. Daha sonra resmi olarak karakola gittik ve kendisinden şikayetçi olduk."

- Başiskelekocaeli