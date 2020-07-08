Mahalledeki köpeklerin gönüllü bakıcısı - Son Dakika

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Fatma Kılınç, mahalledeki sokak köpekleri aç kalmasın diye her gün yemeklerini veriyor.



Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Fatma Kılınç, sokak köpeklerinin aç kalmaması için her gün yemeklerini hazırlıyor. Kendi yaptığı peynirlerin suyu ile köpeklere yemek hazırlayan Fatma Teyze, mahalle sakinlerinin de takdirini topladı.



Fatma Kılınç, "Mayaladığım peynirlerin suyunu buraya koyuyorum. Mahallenin köpekleri burada karnını doyurur ve gider. Elime geçen yiyecekleri de buraya bırakıyorum. Köpekler aç geziyorlar. Peynir suyuna ekmek ufağı atıyorum, un atıyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ