Mahalledeki kötü kokunun izini süren kadın, bu manzara ile karşılaştı: Attıracağım sizi bu evden

Sosyal medyada paylaşılan videoda bir kadın, üst katındaki yabancı uyruklu komşusunun cam önüne koyduğu deri parçalarına tepki gösterdi. Çok kötü bir koku olduğunu söyleyen kadın, şahsı ve ev sahibini şikayet edeceğini söyledi.

"LEŞ GİBİ KOKUYOR"

O anları videoya alıp sosyal medyada paylaşan kadın, "Bu ne? Bunu nerede yaktın sen? Biz bu kokuyu çekmek zorunda mıyız? Dün akşam leş gibiydi demek ki bu kokuyordu. Seni de ev sahibini de şikayet edeceğim, sizi attıracağım buradan." dedi.

"YİYECEKSİN DEĞİL Mİ?"

Öte yandan kadın videonun sonunda komşusunun o parçaları yediğini öne sürerek, "Sen onu yiyeceksin değil mi? Söyle bir daha yiyeceksin sen onu, göster bana" ifadelerini kullandı.