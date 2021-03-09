Mahalledeki sosyal tesis, 13 yıldır kadınlara iş kapısı oluyor - Son Dakika

Mahalledeki sosyal tesis, 13 yıldır kadınlara iş kapısı oluyor

09.03.2021 10:22
Mahalledeki sosyal tesis, 13 yıldır kadınlara iş kapısı oluyor, System.String[]

Elazığ'ın Hicret Mahallesi'nde 13 yıl önce kurulan sosyal tesis, bölgede her yıl yüzlerce kadına hem eğitim hem de iş olanağıyla ekonomik kazanç sağlıyor.

Elazığ'ın Hicret Mahallesi'nde 13 yıl önce kurulan sosyal tesis, bölgede her yıl yüzlerce kadına hem eğitim hem de iş olanağıyla ekonomik kazanç sağlıyor.

Elazığ'ın dezavantaj mahallerinden bir olan Hicret Mahallesi'nde, yaklaşık 20 yıldır mahalle muhtarlığı görevini yürüten Murat Gülbasan'ın girişimleri, devletin desteğiyle 2008 yılında açılan tesis 13 yıldır kadınların hem iş olanakları, hem de eğitim olanakları sağlıyor. İçerisinde başta halı dokuma olmak üzere, okuma ve yazma, giyim, aşçılık, spor, el sanatları, dikiş nakış ve örgü kurslarının verildiği tesiste Milli Eğitim ve Halk Eğitim müdürlüklerinin katkılarıyla farklı branşlarda 13 öğretmen ve kurs hocası görev yapıyor. Her yıl yaşları 18 ile 50 arasında değişen 300 kadın ise hem mesleki eğitim alıyor hem elde ettiği ürünleri sipariş üzerine satarken, aldıkları maaşla da aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Mahallelerinin göçten sonra oluştuğunu belirten Muhtar Murat Gülbasan, "1994'lü yıllarda terör olayları nedeniyle köyleri yanan vatandaşlar buraya gelince burası bir anda mahalle oldu. Biz de bunun üzerine analiz yaptık. Okuma ve yazma bilmeyenler vardı ve kadınların çok olduğunu gözlemledik. Bunun üzerine muhtarlık olarak bu binayı yaptık. 2008 yılından beri burada bu eğitimleri Halk Eğitim Merkezi desteğiyle vermeye devam ediyoruz. Burada yaklaşık 300 tane kadın eğitim alıyor. Bu kadınlar eğitim aldıkları dönemler için de İşkur destekli aylık ücret alıyor. İki tane tane halı, iki tane giyim, yaklaşık on tane el sanatları, okuma ve yazma kurslarımız var ayrıca belediyenin açmış olduğu spor bölümümüz var. Aşçılık eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimler verilirken aylık bin lira alıyorlar ve günlük sigortaları da işliyor. Bu hizmetleri burada vermemizde valimizin öncülüğünde Halk Eğitim ve Milli Eğitim Müdürlükleriyle birlikte böyle bir faaliyet yürütüyoruz. Burada en azından bir sosyal aktivite yapıyorlar hem de evlerine bir nebze de olsa harçlık götürüyorlar" dedi.

Yaşları 18 ile 50 arasında değişen öğrencilerinin olduğunu belirten halı dokuma eğitimi veren Funda Sarıkaya, "Buradaki kursumuz halk eğitime bağlı olarak açılmıştır. 13 öğretmenimiz çeşitli branşlarda ders vermektedir. Öğrencilerimize düğüm atmayı, deseni halıya aktarmayı öğretip bunun gibi halı üzerine bir çok bilgi de vermekteyiz. Buradaki amaç, evde oturan bayanlarımızın hem vakitlerini güzel geçirmelerini sağlamak hem de meslek edindirmek. Buraya mahalle muhtarımızın desteğiyle kurslarımızı açtık ve eğitimlere devam ediyoruz. Hem mesleki eğitim alıyorlar hem de harçlıklarını kazanıyorlar. Şimdiye kadar 3-4 öğrencimi yetiştirdim ve inşallah seneye benden başka halı öğretmenleri burada halıcılık öğretmeye gelecekler zaten ikinci amacımız da bu" diye konuştu.

Sosyal tesislerde kadınlara el sanatları, dikiş ve mefruşat gibi kursların da verildiği dile getiren El Sanatları Kurs Hocası Tuba Çalkan ise, "Sipariş üzerine hem onların ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz hem de hobi olarak gelmelerine olanak sağlıyoruz. Bayanlar buraya gelip günlük hem iş çıkarıyor hem de para desteği alıyorlar. Lif, örgü, seccade takımları ve çeyizlik ürünler yapıp ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar" şeklinde konuştu.

Halı dokuma kursunda eğitim alan Neslihan Ersöz da, "Burada halı dokumayı öğreniyoruz. Kadınlar olarak burada pandemi kurallarına uyarak sosyalleşiyoruz. Kadınlar hem zanaat öğrenmiş oluyor hem evde sıkılmıştık buraya gelip bir şeylerle uğraşıyoruz hem de evimize ekonomik katkı sağlıyoruz. Sağ olsun, hocalarımız da ilgileniyorlar" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Mahalledeki sosyal tesis, 13 yıldır kadınlara iş kapısı oluyor
Mahalledeki sosyal tesis, 13 yıldır kadınlara iş kapısı oluyor
Mahalledeki sosyal tesis, 13 yıldır kadınlara iş kapısı oluyor
Mahalledeki sosyal tesis, 13 yıldır kadınlara iş kapısı oluyor
Mahalledeki sosyal tesis, 13 yıldır kadınlara iş kapısı oluyor
Mahalledeki sosyal tesis, 13 yıldır kadınlara iş kapısı oluyor
Mahalledeki sosyal tesis, 13 yıldır kadınlara iş kapısı oluyor
Mahalledeki sosyal tesis, 13 yıldır kadınlara iş kapısı oluyor
Mahalledeki sosyal tesis, 13 yıldır kadınlara iş kapısı oluyor
Mahalledeki sosyal tesis, 13 yıldır kadınlara iş kapısı oluyor
Mahalledeki sosyal tesis, 13 yıldır kadınlara iş kapısı oluyor
Mahalledeki sosyal tesis, 13 yıldır kadınlara iş kapısı oluyor
Mahalledeki sosyal tesis, 13 yıldır kadınlara iş kapısı oluyor
Mahalledeki sosyal tesis, 13 yıldır kadınlara iş kapısı oluyor
Mahalledeki sosyal tesis, 13 yıldır kadınlara iş kapısı oluyor
Mahalledeki sosyal tesis, 13 yıldır kadınlara iş kapısı oluyor
Mahalledeki sosyal tesis, 13 yıldır kadınlara iş kapısı oluyor
Mahalledeki sosyal tesis, 13 yıldır kadınlara iş kapısı oluyor
Mahalledeki sosyal tesis, 13 yıldır kadınlara iş kapısı oluyor
Mahalledeki sosyal tesis, 13 yıldır kadınlara iş kapısı oluyor
Mahalledeki sosyal tesis, 13 yıldır kadınlara iş kapısı oluyor
Mahalledeki sosyal tesis, 13 yıldır kadınlara iş kapısı oluyor

Hicret, Elazığ, Muhtar, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mahalledeki sosyal tesis, 13 yıldır kadınlara iş kapısı oluyor - Son Dakika Ekonomi


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