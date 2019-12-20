Mahalledeki yangında 7 ev alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mahalledeki yangında 7 ev alev alev yandı - Son Dakika

Mahalledeki yangında 7 ev alev alev yandı

6 saat önce

ERZURUM'un Uzundere ilçesine bağlı Dikyar Mahallesi'nde çıkan yangında 7 ahşap ev tamamen yandı.

Mahalledeki yangında 7 ev alev alev yandı, System.String[]

ERZURUM'un Uzundere ilçesine bağlı Dikyar Mahallesi'nde çıkan yangında 7 ahşap ev tamamen yandı. Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, Dikyar Mahallesi'nde büyük bir felaketin ucuz atlatıldığını söyledi.

Yangın, Uzundere ilçesine bağlı 200 haneli ve 600 nüfuslu Dikyar Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Mustafa (71), Leyla Şahin (70) çiftinin yaşadığı evin çatısında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Evde yatmaya hazırlanan Şahin çifti duman kokusu üzerine dışarı çıktı. Ahşap evlerinin çatısındaki alevleri gören Şahin çifti mahalle halkından yardım istedi. Alevler kısa sürede büyüyerek Mehmet Tuğcu, Mehmet Ertek, Hasan Esen, Nuri Tan, Hüseyin Alah ve Bekir Şahin'e ait evlere de sıçradı. Yangına Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanısıra, Uzundere, Oltu ve Tortum'dan gelen ekipler müdahale etti. Sokakların dar olması sebebiyle itfaiye ekiplerinin zaman zaman müdahalede zorlandığı yangın 02.00 sıralarında kontrol altına alınabildi.

Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker ve Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, yüzde 80'i ahşap evlerden oluşan Dikyar Mahallesi'ne gelerek incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla görüşen Belediye Başkanı Aktoprak, arazinin dik olması ve birbirine girmiş yapılar sebebiyle büyük bir felaketin ucuz atlatıldığını söyledi. Rüzgarın olması halinde Dikyar'ın tamamen yanabileceğini kaydeden Aktoprak, yangından ders çıkararak mahalle içi yolları genişletmek için çalışma yapacaklarını bildirdi. Bu arada İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri de gece yangını söndürme çalışmalarına katıldı. AFAD ekipleri, yangının söndürülmesinin ardından hasar tespit çalışmalarına başladı.


Aktoprak, Uzundere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:10 Kaynak: DHA
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