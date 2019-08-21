Nevşehir
Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle turnuvaları basketbol
müsabakaları başladı.
Nevşehir Belediyesi tarafından, mahalle kültürünü yaşatmak, mahalleler arası dayanışmanın sağlanması ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen Mahalleler Arası Basketbol Turnuvası başladı. Nevşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve A Grubunda 350 Evler Mahallesi, Emek Mahallesi
, M.AkiF Ersoy Mahallesi ve Bekdik Mahallesi B Grubunda Güzelyurt Mahallesi
, Cevher Dudayev
Mahallesi, Sümer Mahallesi
ve 20 Temmuz Mahallesinin katılacağı turnuvada ilk il günün de 350 Evler Mahallesi-Emek Mahallesi ve M. Akif Ersoy
Mahallesi-Beddik Mahallesi müsabakaları oynandı.
Nevşehir Cemil Meriç
Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonunda oynanan müsabakalar sonunda 350 Evler Mahallesi Emek Mahallesini 87-38, M.Akif Ersoy Mahallesi'de Beddik Mahallesini 46-42 yendi.
Turnuva, 29 Ağustos 2019 tarihinde oynanacak olan final müsabakası ile sona erecek.
Turnuva sonunda ilk 3 dereceye giren takımlara kupa ödüllerinin yanı sıra şampiyon takımın oyuncularına spor
ayakkabısı hediye edilecek. - NEVŞEHİR