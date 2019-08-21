Son Dakika Haberleri: Mahalleler arası basketbol turnuvası başladı
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Mahalleler arası basketbol turnuvası başladı

32 dakika önce

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle turnuvaları basketbol müsabakaları başladı.

Mahalleler arası basketbol turnuvası başladı, System.String[]
Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle turnuvaları basketbol müsabakaları başladı.

Nevşehir Belediyesi tarafından, mahalle kültürünü yaşatmak, mahalleler arası dayanışmanın sağlanması ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen Mahalleler Arası Basketbol Turnuvası başladı. Nevşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve A Grubunda 350 Evler Mahallesi, Emek Mahallesi, M.AkiF Ersoy Mahallesi ve Bekdik Mahallesi B Grubunda Güzelyurt Mahallesi, Cevher Dudayev Mahallesi, Sümer Mahallesi ve 20 Temmuz Mahallesinin katılacağı turnuvada ilk il günün de 350 Evler Mahallesi-Emek Mahallesi ve M. Akif Ersoy Mahallesi-Beddik Mahallesi müsabakaları oynandı.

Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonunda oynanan müsabakalar sonunda 350 Evler Mahallesi Emek Mahallesini 87-38, M.Akif Ersoy Mahallesi'de Beddik Mahallesini 46-42 yendi.

Turnuva, 29 Ağustos 2019 tarihinde oynanacak olan final müsabakası ile sona erecek.

Turnuva sonunda ilk 3 dereceye giren takımlara kupa ödüllerinin yanı sıra şampiyon takımın oyuncularına spor ayakkabısı hediye edilecek. - NEVŞEHİR
Emek Mahallesi, basketbol, Nevşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:39 Kaynak: İHA
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