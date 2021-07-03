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Mahalleler Arası Bocce Petank Turnuvası Başladı - Son Dakika

Mahalleler Arası Bocce Petank Turnuvası Başladı

03.07.2021 15:07
Mahalleler Arası Bocce Petank Turnuvası Başladı, System.String[]

Isparta Belediyesi 'Yaşamı Sevin, Sporla Yaşamayı Seçin' sloganıyla 'Isparta Mahalleler Arası Bocce Petank Turnuvası' düzenliyor.

Isparta Belediyesi 'Yaşamı Sevin, Sporla Yaşamayı Seçin' sloganıyla 'Isparta Mahalleler Arası Bocce Petank Turnuvası' düzenliyor.

1 Temmuz'da Işıkkent Spor Salonu bahçesinde başlayan turnuvaya 23 mahalleden 115 sporcu katılıyor. 2 gurup halinde tek devreli lig usulü eleme maçları şeklinde düzenlenen turnuva 13 Temmuz'da düzenlenecek final maçlarıyla tamamlanacak.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatıyla Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekleriyle 7'den, 77'ye her yaş gurubunda sporcunun yer aldığı turnuvada mahalle muhtarları da takımlarını yalnız bırakmıyor.

Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı ve Keçeci Mahallesi Muhtarı Gökhan Büyükleblebi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e spora ve sporcuya verdiği desteklerden ve böyle bir turnuva düzenlendiği için teşekkür etti.

Bocce'yi yeni öğrenen sporcuların olduğunu, bu turnuvayla bu sporun ne kadar zevkli olduğunun görüldüğünü söyleyen Büyükleblebi, "Sporcularımız Bocce'yi öğrendiler, sevdiler hem de eğlendiler. Bu turnuvayla ayrıca mahalle sakinleri de kendi aralarında bir kaynaşma yaşadı. Bu güzelliği gördükten sonra da Belediye Başkanımız da bunun devamını getirecek. Şehrimizde iki mahalleye bir bocce sahası yapılması talebimiz var. Çocuklarımızın tablet, bilgisayar, telefon, televizyon başında her hangi bir spor aktivitesi yapmadan geçirdikleri vakit çok fazla. Böyle sahalar yapılarak, bu spor özendirilerek çocuklarımızın, gençlerimizin hem daha sağlıklı, hem de kötü alışkanlıklardan uzakta kalması sağlanmış olacak" dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in spora verdiği önemin ortada olduğunu dile getiren Gökhan Büyükleblebi, 16 semt sahası yapımının buna gösterilebilecek örneklerden birisi olduğundan bahsederek, "Bu sahalar spora çok faydalı olacak. Belediye başkanımızın spora verdiği önemden dolayı bizler, çocuklarımız, mahalle sakinlerimiz çok memnun" görüşlerinde bulundu.

Hem mahallesinden bocce sporcuları çıkararak takım oluşturan, hem de takımın bir sporcusu olarak müsabakalara katılan Gülcü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eroğlu da, "Böyle bir turnuvayı düzenlediği için Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ediyorum. Buradaki hedefimiz Isparta'mızdaki gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, ayrıca boccede sporcular yetiştirerek, ulusal ve uluslararası turnuvalara hazırlayabilmektir. Bu turnuvaların devamını bekliyoruz, mahallelerimize bocce sahaları oluşturulmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Mahalleler Arası Bocce Petank Turnuvası Başladı

Şükrü Başdeğirmen, 1 Temmuz, Isparta, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Mahalleler Arası Bocce Petank Turnuvası Başladı - Son Dakika


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