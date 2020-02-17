Mahalleler arası Fetih Kupası başlıyor - Son Dakika
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Mahalleler arası Fetih Kupası başlıyor

7 saat önce

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek 'Fetih Kupası' ile vatandaşlar, hem spor yapacak hem de kaynaşma fırsatı bulacak.

Mahalleler arası Fetih Kupası başlıyor, System.String[]

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek 'Fetih Kupası' ile vatandaşlar, hem spor yapacak hem de kaynaşma fırsatı bulacak.


Türkiye'de yeni proje ve yatırımların öncüsü olan Osmangazi Belediyesi, spor alanındaki ilklerine bir yenisini daha ekleyerek 'Mahalleler Arası Futbol Turnuvası' gerçekleştiriyor. Osmangazi'deki mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği turnuvada 25 takımdan 300 sporcu ter dökecek. 23 Şubat-11 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada toplam 4 grup yer alacak. İlk turda yapılacak grup karşılaşmaları sonunda ilk iki sırayı alan takımlar bir üst tura çıkacak. Oynanacak 74 karşılaşma sonunda rakipleri karşısında üstün performans sergileyen bir takım şampiyonluk kupasına uzanacak. Turnuvanın ödül töreni ise Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nde yapılacak.


Fetih Kupası ile mahalle sakinlerini bir araya getireceklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Turnuvanın kura çekimini gerçekleştirdik. İlçemize bağlı muhtarlıkların ilgisi bizleri oldukça mutlu etti. Mahalle sakinlerimiz karşılaşmalarda birbirlerine destek olacak. Turnuvada adeta şölen havası yaşanacak. Bu yıl ilk kez düzenleyeceğimiz Fetih Kupası'nın gelecek yıllarda da devam etmesini temenni ediyorum" dedi. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:19 Kaynak: İHA
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