Mahalleler Arası Futbol Turnuvası heyecanı başladı

17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da gerçekleştirilen açılış töreninde Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in yanı sıra Tekirdağ Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Başkanı Mülahim Kuru, Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Şahin Umur ve Süleymanpaşa Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Öztekin de yer aldı.

Açılış töreninin ardından müsabakalara geçildi. Turnuvanın ilk maçı olan Çınarlı-Değirmenaltı karşılaşmasının başlama vuruşunu Başkan Yüksel yaptı.

İLK HAFTA MAÇ SONUÇLARI BELLİ OLDU

Öte yandan, Süleymanpaşa Belediyesi 1. Mahalleler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası'nın ilk hafta müsabakaları da tamamlandı.