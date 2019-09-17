Son Dakika Haberleri: Mahalleler arası gençler basketbol ve futbol turnuvaları başladı
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Mahalleler arası gençler basketbol ve futbol turnuvaları başladı

6 dakika önce

Nevşehir Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen mahalleler arası gençler basketbol ve futbol turnuvaları başladı.

Mahalleler arası gençler basketbol ve futbol turnuvaları başladı, System.String[]

Nevşehir Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen mahalleler arası gençler basketbol ve futbol turnuvaları başladı.


Nevşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 13-17 yaş grubundaki gençlerin katıldıkları turnuva da genç kızlar basketbol müsabakaları Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda, erkekler basketbol müsabakaları ise mahallelerdeki parklarda bulunan açık sahalarda oynanıyor. Futbolda ise, maçlar Kapadokya Sentez Halı Sahada 25'er dakikalık 2 devre halinde oynanıyor.


20 Eylül 2019 Cuma günü oynanacak olan final müsabakaları ile sona erecek olan turnuva sonunda ilk 3 dereceye giren takımlara kupa ve madalya ile birlikte birinci olacak takımlara basketbol ve futbol topu hediye edilecek. - NEVŞEHİR

basketbol, Nevşehir, Avrupa, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:07 Kaynak: İHA
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