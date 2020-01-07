Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası devam ediyor - Son Dakika Spor

Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası devam ediyor

7 saat önce

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası'nda, dördüncü hafta maçları yapıldı.

Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası devam ediyor, System.String[]

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası'nda, dördüncü hafta maçları yapıldı.


Bol gollü geçen karşılaşmalarda minikler performansları ile renkli görüntüler verdi. Düzenlenen turnuvada Korucuk ile Çamyolu, Alandüzü ile Karadere, Salmanlı ile Semerciler, Göktepe ile Kayrancık, Tekeler ile Budaklar, Ozanlar ile Güneşler maçları yapıldı. Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvası'nda 12 yaş ve altındaki oyunculardan oluşan toplam 26 takım büyük bir mücadele sergiliyor. Mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmalar büyük coşkuyla izleniyor. - SAKARYA

Adapazarı, Karadere, Korucuk, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:42 Kaynak: İHA
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