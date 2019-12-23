Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvası'nda maçlar devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvası'nda maçlar devam ediyor - Son Dakika Spor

Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvası'nda maçlar devam ediyor

6 saat önce

Adapazarı Belediyesi tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası'nda, ikinci hafta maçları yapıldı.

Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvası'nda maçlar devam ediyor, System.String[]

Adapazarı Belediyesi tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası'nda, ikinci hafta maçları yapıldı.


Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvası'nda ikinci hafta da çekişmeli geçti. Minikler Turnuvasını izleyemeye gelen Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, takım oyuncuları, mahalle muhtarları ve takım kaptanlarına turnuvada başarılar diledi. Düzenlenen turnuvada, Yenigün ile Budaklar, Yahyalar ile Güneşler Merkez, Göktepe ile Mithatpaşa, Semerciler ile Rüstemler, Maltepe ile Çukurahmediye ve Alandüzü ile Tepekum mahalleleri karşı karşıya geldi. Yenigün Budaklar'ı 13-0, Göktepe Mithatpaşa'yı 3-1, Rüstemler, Semerciler'i 4-1, Çukurahmediye Maltepe'yi 5-4, Alandüzü Tepekum'u 5-4 yenerken, Yahyalar ile Güneşler Merkez 3-3 berabere kaldı.


Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, turnuvanın ikinci haftasında da minikleri yalnız bırakmadı. Turnuvada mücadele veren oyunculara tek tek başarılar dileyen Başkan Mutlu Işıksu, turnuvada asıl ödülün çocuklara spor alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirterek, "Belediyecilik anlayışımız gereği her alanda hizmet etmeyi görev bildiğimiz için sporu da, bu hizmetlerimizin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Düzenlemiş olduğumuz minikler turnuvası ile hem yavrularımızı spora yönlendirmiş hem de kardeşlik bağlarını güçlendirmiş oluyoruz. Sonuç ne olursa olsun, kaybedeni olmayan bir turnuvamız var. Sakaryaspor'umuzun alt yapısına da katkı sağlayacak ve gelecekte başarılı birer futbolcu olabilecek çocuklarımıza da yol açmış oluyoruz. Bu turnuva ile bir futbolcu şehri olan Sakarya'dan, ülkemiz sporuna katkı sağlayacak çok sayıda sporcu yetişeceğine inanıyor, tüm takımlarımıza da başarılar diliyoruz" dedi.


Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvası'nda 12 yaş ve altındaki oyunculardan oluşan toplam 26 takım büyük bir mücadele sergiliyor. Mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmalar büyük coşkuyla izleniyor. - SAKARYA

Mutlu Işıksu, Adapazarı, Yahyalar, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kavga iddialarına Yanal'dan sert yanıt: Herkes haddini bilecek
FIFA, ırkçılık yapan futbolcuya 10 maç men cezası verdi Ünlü futbolcu Ezequiel Garay'ın model eşi, çırılçıplak pozlarını paylaştı Monaco'dan Galatasaraylıları sevindiren Onyekuru kararı!

Son Dakika Haberleri
21:32 Altınordu: 1-1 - Son Dakika Spor
21:26 Yeşil sahada evlilik teklifi - Son Dakika Spor
21:25 Anadolu Efes (FOTOĞRAFLAR) - Son Dakika Spor
21:24 Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - Son Dakika Spor
21:20 FIFA, ırkçılık yapan futbolcuya 10 maç men cezası verdi - Son Dakika Spor
20:44 Ünlü futbolcu Ezequiel Garay'ın model eşi, çırılçıplak pozlarını paylaştı - Son Dakika Spor
20:10 Monaco'dan Galatasaraylıları sevindiren Onyekuru kararı! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 21:42:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvası'nda maçlar devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]