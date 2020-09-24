Mahallelerde asfalt yamalar sona ermek üzere - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Hava şartlarının elverişli olduğu son güne kadar asfalt serme ve yama çalışmalarını sürdürecek olan Düzce Belediyesi, il merkezinde bir çok noktada asfalt yamalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi yaz ayı boyunca bir çok noktada asfalt serme çalışması gerçekleştirdi. Bir yandan asfalt serme çalışmaları yapan Düzce Belediyesi bir yandan da asfalt yama çalışmaları yapıyor. Hava şartlarının elverişli olduğu son güne kadar çalışmalarını sürdürecek olan Düzce Belediyesi, il merkezinde bir çok noktada asfalt yamalama işlerini tamamlamak üzere. Ekiplerden alınan bilgilere göre asfalt yama çalışmalarında sona gelindiği ve ekim ayının son haftasına kadar tüm bölgelerde yamalamanın tamamlanacağı öğrenildi. - DÜZCE