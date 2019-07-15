Son Dakika Haberleri: Mahallelerde bakımsız yapı kalmayacak
Son Dakika Güncel Haber

Mahallelerde bakımsız yapı kalmayacak

2 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalle ve köylerdeki eski okul, cami ve köy konağı gibi yapıların bakım, onarım ve yapım işleri gerçekleştirilecek.

Mahallelerde bakımsız yapı kalmayacak, System.String[]

Kocaeli genelinde kültür, ulaşım, sosyal ve spor tesisleri inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mahalle ve köylerde bulunan eğitim, kültürel ve dini yapıların yapım, bakım ve onarımını gerçekleştirecek. Bu kapsamda açılan "Kocaeli İli Genelinde Eski Okul, Cami, Mezarlık, Köy Konağı vb. Tesis, Binaların Tadilatı ve Yapım İşi" ihalesine 9 firma teklif verdi. İşin yaklaşık maliyetinin 2 milyon 621 bin TL olarak belirlendiği ihalede, en düşük teklifi 1 milyon 965 bin TL ile Aksal Müteahhitlik İnşaat firması verirken en yüksek teklifi 2 milyon 816 bin TL ile Mustafa Akgüneş İnşaat firmasından geldi.

9 FİRMA TEKLİF VERDİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından köy okulları, köy binası, su deposu inşası, ibadet yerlerinin bakımı, wc, şadırvan, köy fırınlarının yapımı ve bakımı gibi birçok farklı hizmetin vatandaşların kullanımına sunulacağı çalışmalar için gerçekleşen ihaleye 9 firma teklif verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:44 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce böyle savruldu Otomobilin çarptığı yaşı adam metrelerce böyle savruldu Her gün aç geziyordu nedeni ise şaşırttı Erdoğan'dan milletvekillerine "yeni parti" talimatı: Konuşmayın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.7.2019 12:34:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mahallelerde bakımsız yapı kalmayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]