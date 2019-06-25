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Mahallelerde eksiklikler gideriliyor

2 dakika önce

Körfez Belediyesi Fen İşleri ekipleri, mahallelerde bakım ve onarım ihtiyacı tespit edilen noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.

Mahallelerde eksiklikler gideriliyor, System.String[]
Körfez Belediyesi Fen İşleri ekipleri, mahallelerde bakım ve onarım ihtiyacı tespit edilen noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, vatandaşların talepleri ile mahallelerde tespit edilen eksiklikleri tek tek gideriyor. Program kapsamında ekipler son olarak Yeniyalı ve Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde çalışma yürüttü. Yeniyalı ve Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde eksiklik görülen yerlere asfalt ekipleri tarafından yama çalışması gerçekleştirilirken, bölgedeki parke ve kaldırımlarda da bakım-onarım işlemleri yürütüldü. Mahallelerde yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini ifade eden muhtarlar ise Körfez Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:59 Kaynak: İHA
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