Mahallelerde taşkın sorunu çözülüyor - Son Dakika

MASKİ Genel Müdürlüğü, aşırı yağışlarda taşkınların meydana geldiği Turgutlu'nun Selvilitepe Mahallesinde yağmursuyu hattı döşeme çalışmalarına başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesinde hayata geçirdiği çalışmalarla vatandaşları ihtiyaç duyulan hizmetlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu amaçla MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi'nde aşırı yağışlar sebebiyle mağduriyet yaşayan vatandaşların sesine kulak vererek yağmursuyu hattı çalışmalarına başladı. Mahalle Muhtarı Sait Kaya, "Mahallemizdeki eski yağmursuyu hatlarının yetersiz gelmesinden dolayı taşkın sıkıntısı yaşıyorduk. Şuan MASKİ tarafından yeni hattımız çok güzel bir şekilde döşenerek sıkıntımız gideriliyor. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü gerçekten güzel hizmetler getiriyor. Mahallemize yapılan işlerin hepsi birbirinden güzel. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyoruz" dedi. - MANİSA