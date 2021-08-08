Mahallelerde yaz etkinlikleri başlıyor - Son Dakika
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Mahallelerde yaz etkinlikleri başlıyor

Mahallelerde yaz etkinlikleri başlıyor

09.08.2021 14:03

Eyüpsultan Belediyesi tarafından organize edilen Yaz Etkinlikleri mahallelerimizde başlıyor.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından organize edilen Yaz Etkinlikleri mahallelerimizde başlıyor.

Yaz etkinlikleri kapsamında ilçede farklı noktalarda, adeta bir Eyüpsultan klasiği haline gelen açık hava sinema gösterimleri düzenlenecek.

9 Ağustos Pazartesi günü saat 20: 30'da Yeşilpınar Yağlıdere Parkı'nda açık hava sineması ile başlayacak olan etkinlikler, 19 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Eyüpsultanlılar, Yaz Etkinlikleri sayesinde birbirinden güzel, beyaz perdenin sevilen filmlerini seyretme şansını yakalayacak.

Kaynak: Habermetre
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Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Mahallelerde yaz etkinlikleri başlıyor - Son Dakika


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