Mahallelerde yaz etkinlikleri başlıyor

Eyüpsultan Belediyesi tarafından organize edilen Yaz Etkinlikleri mahallelerimizde başlıyor.

Yaz etkinlikleri kapsamında ilçede farklı noktalarda, adeta bir Eyüpsultan klasiği haline gelen açık hava sinema gösterimleri düzenlenecek.

9 Ağustos Pazartesi günü saat 20: 30'da Yeşilpınar Yağlıdere Parkı'nda açık hava sineması ile başlayacak olan etkinlikler, 19 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Eyüpsultanlılar, Yaz Etkinlikleri sayesinde birbirinden güzel, beyaz perdenin sevilen filmlerini seyretme şansını yakalayacak.