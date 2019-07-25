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Mahallelerdeki çocuk parkları yenileniyor

53 dakika önce

Nevşehir Belediyesi, il merkezindeki çeşitli mahallelerde bulunan parkları yenilemeyi sürdürüyor.

Mahallelerdeki çocuk parkları yenileniyor, System.String[]
Nevşehir Belediyesi, il merkezindeki çeşitli mahallelerde bulunan parkları yenilemeyi sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla parklardaki eskiyen ve yıpranan oyun grupları çocuklar için daha konforlu ve güvenli hale getirilirken, yürüyüş yolları ve basketbol sahaları da oluşturuluyor.

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Hilal 1 ve Hilal 2 parkları yenilendi. Çocukların daha güvenli ve daha temiz parklarda oynamaları için oyun gruplarını yenileyen belediye ekipleri, zeminini ise kauçuk ile kapladı. Park içerisine yeni kamelyalar yerleştirerek basketbol sahasının beton zeminini yenileyen ekipler, yaptıkları yürüyüş yolları ile birlikte çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları için de otomatik sulama sistemi oluşturdu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir yandan mahallelerde yeni parklar kurarken mevcut parkların yenileme çalışmalarını da sürdürüyor. - NEVŞEHİR
basketbol, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:56 Kaynak: İHA
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