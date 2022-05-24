Mahalleleri bayraklarla donatıldı! Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan 4 askerin isimleri belli oldu! - Son Dakika
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Mahalleleri bayraklarla donatıldı! Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan 4 askerin isimleri belli oldu!

24.05.2022 17:02

Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çatışmaya giren ve şehit düşen 4 askerin isimleri netleşti. Abdulkadir Güler, Onur Doğan, Hüseyin Cankaya ve Celal Tekedereli'nin babaevlerine ateş düştü. Şehitlerin ailelerinin yaşadığı mahallelere Türk bayrakları asıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını açıkladı. Yaralı askerlerden Abdulkadir Güler tüm ve Bican Kapılay müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit sayısı 5'e yükseldi. Şehitlerin acı haberleri ise babaevlerine ulaşmaya başladı.

Türkiye yasta! Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan 4 askerin kimliği belli oldu

MALATYA ŞEHİDİNİN EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehitlerden Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin şehadeti, Malatya Yaka Mahallesi'ndeki ailesine duyuruldu. Baba Cevat ile anne Aynur Tekedereli'nin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. 3 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan ve bekar olan şehit Tekedereli'nin cenazesi, yarın ikindi vakti düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Türkiye yasta! Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan 4 askerin kimliği belli oldu

İZMİR ŞEHİDİ, BU YAZ DÜNYAEVİNE GİRECEKTİ

28 yaşında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın şehadet haberi de İzmir'deki ailesine ulaştırıldı. Cankaya'nın Bornova'da ailesine acı haberi, Bornova Kaymakamı Fatih Genel ile askeri yetkililer verdi. Şehidin baba ocağının bulunduğu sokağa, Türk bayrakları asıldı. Şehit Cankaya'nın nişanlı olduğu ve bu yaz yapılacak düğünle dünyaevine girmeyi planladığı öğrenildi. Şehidin babası Niyazi Cankaya'nın nakliyecilik yaptığı, anne Nazire Cankaya'nın ise ev hanımı olduğu belirtildi.

Türkiye yasta! Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan 4 askerin kimliği belli oldu

ANTALYA, ŞEHİDİN BABAEVİNE AKIN ETTİ

28 yaşındaki şehit Teğmen Abdulkadir Güler'in de acı haberi, Antalya Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehit Güler'in evine Türk bayrakları asıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, taziye çadırı kurdu. Şehidin annesi Berrin ve babası Mesut Güler'in yakınları, taziye evine akın etti. Bekar olan Güler, Uncalı Şehitliği'ne defnedilecek.

Türkiye yasta! Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan 4 askerin kimliği belli oldu

ANKARA ŞEHİDİ 3 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞ

24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın Ankara Altındağ'da bulunan ve acı haberinin ulaştığı baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin acılı ailesini yalnız bırakmayan mahalleli ise taziye evine ziyaretlerde bulunarak aileyi yalnız bırakmadı. Şehit için Kur-an okundu ve dualar edildi. 4 senedir uzman çavuş olarak görev yapan Doğan'ın üç ay önce nişanlandığı ve seneye düğünün olduğu öğrenildi. Üç çocuklu ailenin en küçük çocuğu olan Doğan, memleketi Ankara'da yarın toprağa verilecek.

Türkiye yasta! Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan 4 askerin kimliği belli oldu
Onur Doğan

İSKENDERUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kuzey Irak bölgesinde icra edilen Pençe Kilit Harekatında Meluni Dağı kırsalında bölücü terörist unsurlar ile çıkan çatışma sonucunda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Kapılay'ın ailesine acı haberi İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından verildi. Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay 23 yaşında ve bekardı.

Türkiye yasta! Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan 5 askerin kimliği belli oldu
Türkiye yasta! Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan 5 askerin kimliği belli oldu
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Antalya'ya şehit ateşi düştü (2) Antalya'ya şehit ateşi düştü (2)

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Son Dakika Güncel Mahalleleri bayraklarla donatıldı! Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan 4 askerin isimleri belli oldu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mahalleleri bayraklarla donatıldı! Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan 4 askerin isimleri belli oldu! - Son Dakika
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