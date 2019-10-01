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Mahalleleri için 3 ayda bir toplanıyorlar

1 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Menteş Mahallesi sakinleri muhtar başkanlığında her 3 ay da bir toplanıp mahallenin sorunlarını konuşup çözümleri için istişarede bulunuyorlar.

Mahalleleri için 3 ayda bir toplanıyorlar, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Menteş Mahallesi sakinleri muhtar başkanlığında her 3 ay da bir toplanıp mahallenin sorunlarını konuşup çözümleri için istişarede bulunuyorlar. Muhtar başkanlığında yapılan 22. toplantı 45 hane temsilcisinin katılımıyla gerçekleşti..


Milas'ın Menteş Mahallesi alışılagelmişin dışında etkinliklere imza atıyor. Muhtarlıkta 2. dönemini yaşayan Muhtar Bayram Arıcı mahalle sakinlerini zaman zaman toplayarak dertlerini dinleyip mahalle için hizmet ve sorunlar anlamında istişarede bulunuyor. Bu kapsamda 3 ayda bir yapılan mahalle toplantılarının 22'ncisi bu hafta sonu Remzi Ozan-Mehmet Kadıoğlu İlk Okulunda gerçekleşti.


Eylül ayı çalışmalarının ele alındığı toplantının gündemi ise şuanda mahallede süren kadastro çalışmaları oldu. Çalışmanın mahallede memnuniyetle karşılandığının ifade edildiği toplantıda Aydem ve Belediye çalışmaları da değerlendirildi.


Mahalle Muhtarı Bayram Arıcı yapılan toplantıyla ilgili olarak; "Amacımız Menteş mahallemizi çağdaş bir yaşam alanına el birliği ile dönüştürmek. Bu güne kadar 22. toplantımızı yaptık. İş yoğunluğuna göre katılımlar oldukça memnuniyet verici. Mahallemizi ortak akılla yönetmeye gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda Eylül ayında köy halkımla sorunlarımızı istişare ettik. Daha güzel Menteş için elele hep beraber çalışıyoruz. Bu yıl amacımız köyümüzde devam eden 22 A kadastro ölçüm çalışması. Mevcut yolların korunması ve arazilerin kaymalarının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmada vatandaşlarımızın da düşüncesi alındı." diyerek emeği geçenlere teşekkür etti. - MUĞLA

Menteş, Muğla, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:55 Kaynak: İHA
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