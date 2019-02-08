"Mahallelerimize Eşit Ve Adaletli Dokunacağız"

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, Kuruçeşme'ye yapmış olduğu ziyarette muhtarlarla buluştu. Kuruçeşme İzmit Belediye Binası'nda gerçekleşen görüşmede başkan adayı Gönül, Kocatepe Mahallesi Muhtarı Metin Günaydın, Fatih Mahallesi Musa Temel, Akpınar Mahallesi Ali Obuz, Hatip Mahallesi Muhtarı Ali Yılmaz ile bir araya geldi. Doğan Mahallesi Muhtarı Sadettin Ölmez'i de muhtarlık bürosunda ziyaret eden Gönül'ün programına AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yılmaz da eşlik etti. Muhtarlarla yaptığı görüşmede açıklamalarda bulunan başkan adayı Gönül, "İnşallah, İzmit'i pırıl pırıl parlayan bir yıldız haline getireceğiz. Her mahallemize eşit ve adaletli bir şekilde dokunacağız" dedi.

MİLLETİMİZİN TERAZİSİNE GÜVENİYORUM

Seçim çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ettiklerini kaydeden AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Milletimizin terazisine güveniyorum. Bu terazi öyle hassas bir terazidir ki, ne ayarı ne de dengesi bozulur. Seçimlerde bu güne kadar mahallesi için dertlenmiş, alın teri dökmüş tüm muhtarlarımızdan Allah razı olsun. Arzumuz insanların gönlüne dokunmaktır. Bizim davamız hizmet davasıdır, rabbim utandırmasın" şeklinde konuştu.

İZMİT KAZANACAK

Açıklamalarına devam eden Gönül, "İzmit için çok çalışacağız. İnanıyoruz ki İzmit kazanacak. Mahallelerimizin onaylamadığı projeleri hayata geçirmeyeceğiz. İnşallah, İzmit'i pırıl pırıl parlayan bir yıldız haline getireceğiz. Her mahallemize eşit ve adaletli bir şekilde dokunacağız. Bizler bir ve beraber olduktan sonra gönülden gönüle bağ kurabildikten sonra başaramayacağımız hiçbir şey yoktur" ifadelerini kullandı.