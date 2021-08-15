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Mahallelerin su sorunları bir bir çözülüyor - Son Dakika

Mahallelerin su sorunları bir bir çözülüyor

15.08.2021 12:05
Mahallelerin su sorunları bir bir çözülüyor, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde sondaj açma işine aralıksız devam ederek su sıkıntısı yaşayan mahallelerin sorunlarına çözüm buluyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde sondaj açma işine aralıksız devam ederek su sıkıntısı yaşayan mahallelerin sorunlarına çözüm buluyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Alaşehir'in İsmailbey Mahallesinde yeni sondaj açılarak mahallenin yaşadığı su sorununa çözüm üretilirken, Demirci ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesinde de 1 kilometrelik içme suyu isale hattı çalışması gerçekleştirildi.

İsmailbey Mahallesinin su sorununa çözüm

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde sondaj açma işine aralıksız devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Alaşehir'in İsmailbey Mahallesinde sondaj kuyusu açıldı. Mahalledeki su sıkıntısını çözüme kavuşturacak çalışma hat döşeme çalışmasının ardından son bulacak.

Mahalle Muhtarı Veli Aygün, "Allah razı olsun suyumuz çıktı. İyi ki Büyükşehir Belediyesi olup, MASKİ'ye bağlanmışız" dedi.

Bardakçı Mahallesinin su sorunu da çözüldü

MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekiplerince Demirci ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesinde 1 kilometrelik içme suyu isale hattı çalışması gerçekleştirildi. Eski hattın sık sık arızalara sebebiyet vermesi nedeniyle gerçekleştirilen çalışma ile mahallede yaşanan su sorunu çözüme kavuştu ve vatandaşlar rahat nefes aldı.

Bardakçı Mahalle Muhtarı Ali İlkdoğan, "Mahallemde içme suyu sorunu yaşanıyordu. MASKİ ekiplerine bildirdik. Hızlı bir şekilde gereken çalışma yapıldı ve yaşadığımız su sorunu çözüldü. Vatandaşlarımız da çalışmadan çok memnun kaldı. Her zaman yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Mahallelerin su sorunları bir bir çözülüyor
Mahallelerin su sorunları bir bir çözülüyor
Mahallelerin su sorunları bir bir çözülüyor
Mahallelerin su sorunları bir bir çözülüyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, İçme Suyu, Alaşehir, Demirci, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Mahallelerin su sorunları bir bir çözülüyor - Son Dakika


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