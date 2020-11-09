Melikgazi Belediyesinin 80 günde yapacağı 80 park için tanıtım sergisi açıldı - Son Dakika

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi tarafından 80 günde yapılacak 80 park, sergiyle tanıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesince 58 mahalleye yapılacak parkların tanıtımı amacıyla sergi açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 80 günde 400 bin metrekare alanda 40 milyon liraya mal olacak 80 park yapacaklarını belirtti.

Alışveriş merkezlerinde de sergi açtıklarını hatırlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Parklarımızın yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Mesai arkadaşlarım sağ olsun çok emek veriyor, gayretle çalışıyorlar. Söz verdiğimiz gibi inşallah 80 gün sonra parklarımızı tamamlayacağız. Bu projemiz toplumun her kesimini kucaklayacak proje. Hepsinden önemlisi Melikgazimizin 58 mahallesine yapılıyor. Bu yeni parklarımıza 15 ile 30 yıllık 25 bin büyük ağaç dikeceğiz. 29 Aralık gününe kadar da tüm parklarımızı bitirmiş olacağız."