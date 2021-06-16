Kocaeli'nde iki çocuğun istismara uğradığı iddiası, mahalleyi ayağa kaldırdı. 14 yaşındaki çocukların çığlıklarına koşan vatandaşlar, kısa sürede kalabalık bir grup oluşturdu.
O sırada istismarla suçlanan şüpheliler, halk tarafından yakalandı. Meydan dayağı atılan şüphelileri, araya girmek isteyenlerin çabası da kurtaramadı. Bir kişi, "Sübyancılar" diye bağırıp şüphelilere saldırdı.
Küçük çocuklara istismarda bulunmaktan suçlanan 2 şüpheli, bir fırsatını bulup kalabalığın elinden kurtuldu. Kaçan şahıslar, şimdilerde olay yerine polisler tarafından aranıyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Mahalleli, 14 yaşındaki çocuklara istismar iddiasıyla ayaklandı! Yakalanan 2 şüpheli medyan dayağı yedi - Son Dakika