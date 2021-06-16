Mahalleli, 14 yaşındaki çocuklara istismar iddiasıyla ayaklandı! Yakalanan 2 şüpheli medyan dayağı yedi - Son Dakika

Kocaeli'nde iki çocuğun istismara uğradığı iddiası, mahalleyi ayağa kaldırdı. 14 yaşındaki çocukların çığlıklarına koşan vatandaşlar, kısa sürede kalabalık bir grup oluşturdu.

MEYDAN DAYAĞI ATTILAR

O sırada istismarla suçlanan şüpheliler, halk tarafından yakalandı. Meydan dayağı atılan şüphelileri, araya girmek isteyenlerin çabası da kurtaramadı. Bir kişi, "Sübyancılar" diye bağırıp şüphelilere saldırdı.

FIRSATINI BULUP KAÇTILAR

Küçük çocuklara istismarda bulunmaktan suçlanan 2 şüpheli, bir fırsatını bulup kalabalığın elinden kurtuldu. Kaçan şahıslar, şimdilerde olay yerine polisler tarafından aranıyor.