Mahalleli, 340 yaşındaki anıt çınara gözü gibi bakıyor - Son Dakika

MERSİN'de 340 yaşındaki anıt ağaç, mahallenin simgesi oldu. Vatandaşlar, yazın gölgesinde oturup sohbet ettiği ağaçla yakından ilgileniyor.

Merkez Yenişehir ilçesi Değirmençay Mahallesi'nin meydanında bulunan anıt çınar ağacı, köy halkının buluşma noktası konumunda. 340 yaşında, 10 metre yarı çapındaki plataun orientalis türü çınar ağacının altında buluşan köylüler, eski komşuluk ilişkilerini de burada devam ettiriyor.

Mahalle Muhtarı Şahin Işık (47), anıt çınarın her yıl düzenli olarak bakımını yaptırdıklarını söyledi. Çınar altında eski köy ilişkilerini devam ettirdiklerini belirten Işık, "Eski köy sohbetlerimizi, komşuluk ilişkilerimizi ulu çınarımızın altında yapıyoruz. Çınarın her yıl düzenli olarak bakımı yapıyoruz. Burada hoş bir sohbet oluyor. İnsanlar su sesiyle yaprak sesiyle terapi oluyor, eski ilişkilerini yaşıyor" dedi.'HER GÜN 1 SAAT TEMİZLİK YAPILIYOR'Köyde yaşayan Kemal Şendağ (67) ise, "Çınar kışın çok yaprak döküp bize iş çıkartıyor. Ama yazın altında yaşadığımız keyif kışın yaptığımız temizliğe değer. Her gün sabah bir saat temizlik yapılıyor. Çınar bizim için bir hayat. Bunlar gelecek nesillere miras. 2 yeni çınar daha diktik. Yaklaşık 40 yaşındalar" diye konuştu.Yazın çınarın altında oturarak sohbet ettiklerini belirten Azim Çoban da (68), çınara gözleri gibi baktıklarını söyledi.