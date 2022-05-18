MAHALLELİ, 7 YILDA 350 KAZANIN YAŞANDIĞI KAVŞAK İÇİN ÇÖZÜM BEKLİYOR

BURSA'nın İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde, 7 yılda 350 civarında kazanın yaşandığı kavşak için mahalleli çözüm beklediklerini söyledi. Kavşakta yaşanan kazalardan bazıları, güvenlik kameralarına yansıdı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Osmaniye Mahallesi'nde Gaziler ile Altay caddelerinin kesiştiği kavşakta, 7 yılda, ölümlü, yaralanmalı ve hasarlı yaklaşık 350 kaza oldu. Kavşaktaki kazalardan bazıları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Bölgede kazaların son bulması için mahalleli yetkililerden çözüm beklediğini söyledi.

Yakındaki bir iş yerinin sahibi olan İlhan Muhammetoğlu, kavşakta sürekli kazalar yaşandığını belirterek, 'Geçtiğimiz gün 6 kişinin yaralandığı kaza da meydana geldi. Benim iş yerime dolmuş girdi. Yaralamalı, ölümlü ve hasarlı kazalar meydana geldi. Buraya acil bir şekilde önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

Başka bir iş yerinin sahibi Ahmet Çınık ise, "Mesela şu; herkes kendini haklı görmesi. Sürücüler birbirine saygılı olsa kazalar yaşanmaz. Bu kazalar milli servettir. Can kayıpları da yaşanıyor. Geniş olan sokağı cadde olarak gören sürücüler hızla ilerliyor. Bir şekilde önlem alınması lazım. Yetkililere sesleniyorum" dedi.