Mahalleli 70'lik Bakkala Sahip Çıkıyor

Aydın'ın Didim ilçesinde, 70'lik bakkal Murat Kafadar'a mahalleli sahip çıkıyor.

Didim'in Hisar Mahallesi sakinlerinden Alev Kaymaz, mahallenin çok eski olduğunu, uzun yıllardır bakkal dükkanı çalıştıran 76 yaşındaki bakkalcı Murat Kafadar'ın büyük alış veriş merkezlerin mahalleleri istila etmelerine rağmen bakkalın da her şeyi bulundurarak mücadele verdiğini ve kendilerinin de bir mahalle sakinleri olarak bakkalından alışveriş yaparak destek çıktıklarını belirtti.



Bakkal Kafadarı mahallede herkes tarafından tanındığını ifade eden Kaymaz, Didim de bütün mahalleler ekonomi sıkıntısı nedeniyle kapanmaya ve de kaybolmaya yüz tutmuş kendi mahalle bakkalına sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.



Bakkal Murat Kafadar da, işlettiği köy bakkalında iğneden ipliğe her şeyi bulundurduğunu ifade ederek, 76 yaşında olduğunu, yıllardır bölgede çiftçilik yaptığını bunun yanı sıra köyde de bakkal işlettiğini, günümüzde küçük bakkalları kasıp kavuran büyük alışveriş merkezlerine inat her şey bulundurarak müşterilerin genelde köyden tanıdıkları olduğunu ve her şeye rağmen mücadele verdiğini ifade etti. - AYDIN

