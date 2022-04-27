Mahalleli, alevlere teslim olan evi kovalarla su taşıyarak böyle söndürmeye çalıştı - Son Dakika
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Mahalleli, alevlere teslim olan evi kovalarla su taşıyarak böyle söndürmeye çalıştı

27.04.2022 22:23

Mahalleli, alevlere teslim olan evi kovalarla su taşıyarak böyle söndürmeye çalıştıBURSA Bursa'da bir evde başlayan yangın, kısa sürede her tarafı sardı.

Mahalleli, alevlere teslim olan evi kovalarla su taşıyarak böyle söndürmeye çalıştı

BURSA Bursa'da bir evde başlayan yangın, kısa sürede her tarafı sardı. Seferber olan mahalleli kovalarla taşıdıkları suyla, yangını söndürmeye çalıştı. Bu anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Seferber olan mahalleli alevlere kovalarla su dökerek söndürmeye çalıştı. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Alevler diğer evlere sıçramadan söndürülürken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Mahalleli, alevlere teslim olan evi kovalarla su taşıyarak böyle söndürmeye çalıştı
Mahalleli, alevlere teslim olan evi kovalarla su taşıyarak böyle söndürmeye çalıştı
Mahalleli, alevlere teslim olan evi kovalarla su taşıyarak böyle söndürmeye çalıştı
Mahalleli, alevlere teslim olan evi kovalarla su taşıyarak böyle söndürmeye çalıştı

YORUMLAR
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İtfaiye, Yangın, Bursa, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mahalleli, alevlere teslim olan evi kovalarla su taşıyarak böyle söndürmeye çalıştı - Son Dakika


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