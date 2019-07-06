Son Dakika Haberleri: Mahalleli ayağı kopan leyleğin yardımına koştu
Son Dakika Genel Haber

Mahalleli ayağı kopan leyleğin yardımına koştu

1 saat önce

- Mahalleli ayağı kopan leyleğin yardımına koştuADIYAMAN - Adıyaman'da ayağı kopan yaralı leylek mahalle sakinleri tarafından bakımı yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

- Mahalleli ayağı kopan leyleğin yardımına koştu
ADIYAMAN - Adıyaman'da ayağı kopan yaralı leylek mahalle sakinleri tarafından bakımı yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Ailesiyle birlikte pikniğe giden Mehmet Yıldırım, Atatürk Barajı Sitilce Mevkiinde yol ortasında ki leyleği fark etti. Aracından inen Yıldırım, sol ayağı kopan yaralı leyleği aracına koyarak evine getirdi. Mehmet Akif Ersoy Mahallesine getirdiği leyleği gören mahalle sakinleri leyleğe sahip çıktı.
Leyleğin bir gün boyunca bakımını yapan ve besleyen mahalle sakinleri yaralı leyleğin tedavisini yapmaları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kozan ve görevli personel, yaralı leyleği Şanlıurfa'da bulunan rehabilitasyon merkezine göndermek üzere teslim aldı.
Mahalle sakini Yusuf Polat, yaralı olarak bulunan leyleğin ilk bakımını yaptıktan sonra yetkililere ulaştıklarını söyledi.
Yaralı leyleğe araç çarpmış olabileceği değerlendiriliyor.
Mahalleli ayağı kopan leyleğin yardımına koştu
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:30 Kaynak: İHA
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Mehmet Yıldırım, Adıyaman, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" genelgesi 555 bin liralık büyük ikramiyeyi alan çiftçi, köyüne geri döndü Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasından sonra Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken hareket!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 18:57:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mahalleli ayağı kopan leyleğin yardımına koştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]