Mahalleli çöplerin alınmamasından şikayetçi
1 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bazı mahallelerde çöplerin zamanında alınmaması ortaya bu görüntülerin çıkmasına neden olurken, mahalle sakinleri temizliğe önem verilmesini istedi.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:41 Kaynak: İHA
'ın Ereğli ilçesinde bazı mahallelerde çöplerin zamanında alınmaması ortaya bu görüntülerin çıkmasına neden olurken, mahalle sakinleri temizliğe önem verilmesini istedi.
Kdz. Ereğli ilçesinin en uzak mahallerinden biri olan Ören Mahallesi
'nde çöplerin zamanında alınmaması mahalle sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Kdz. Ereğli Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlilerinden özellikle yaz aylarında çöplerin düzenli toplanmasına daha fazla önem vermesini isteyen mahalle sakinleri, çöplerin bazen 2-3 bir alındığını söyledi. Yaz aylarında çöplerin daha fazla bakteri ürettiğini ve insan sağlığını tehdit ettiğini belirten mahalle sakinleri, bu görüntülerin Kdz. Ereğli'ye yakışmadığını ifade etti. - ZONGULDAK
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