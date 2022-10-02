Mahalleli dövüp elektrik direğine zincirlediği hırsızın üzerine not bıraktı - Son Dakika
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Mahalleli dövüp elektrik direğine zincirlediği hırsızın üzerine not bıraktı

02.10.2022 08:47

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yakaladığı hırsızlık şüphelisi şahsı önce dövüp daha sonra ise elektrik direğine bağlayan mahalleli şahsın üzerine, "Ben hırsızım" yazılı not bıraktı.

Merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi 2. Cami sokakta iddiaya göre mahalle sakinleri hırsızlık şüphelisi Rıza P.'yi yakalayarak darp etmeye başladı. Daha sonra ise mahalle sakinleri Rıza P.'yi elektrik direğine bağlayarak "ben hırsızım" yazılı kağıtlar yapıştırdılar.

Mahalleli yakaladığı hırsızı dövüp elektrik direğine zincirledi! Bir de üzerine not bıraktılar

POLİS KURTARDI

Seslere uyanan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri gördükleri karşısında şaşkına dönerken olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Rıza P.'yi direğe bağladıkları zinciri keserek kurtardı. Feci şekilde darp edilen Rıza P. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mahalleli yakaladığı hırsızı dövüp elektrik direğine zincirledi! Bir de üzerine not bıraktılar

CÜZDANININ ÇALINDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Rıza P. ise telefonun ve cüzdanının zorla alındığını iddia etti. Şüphelinin ise çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

YORUMLAR
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HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ DÖVÜP ZİNCİRLE DİREĞE BAĞLADILAR, YANINA DA NOT BIRAKTILAR HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ DÖVÜP ZİNCİRLE DİREĞE BAĞLADILAR, YANINA DA NOT BIRAKTILAR Bursa'da bir kişi aydınlatma direğine bağlanmış halde bulundu Bursa'da bir kişi aydınlatma direğine bağlanmış halde bulundu
Kaynak: İHA

Osmangazi, İtfaiye, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mahalleli dövüp elektrik direğine zincirlediği hırsızın üzerine not bıraktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mahalleli dövüp elektrik direğine zincirlediği hırsızın üzerine not bıraktı - Son Dakika
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