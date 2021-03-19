Mahalleli, el ele tutuşup zincir oluşturarak gölette kayıp gençleri aradı (2) - Son Dakika

Mahalleli, el ele tutuşup zincir oluşturarak gölette kayıp gençleri aradı (2)
19.03.2021 19:58
CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDISiverek'te, balık tutmak için açıldıkları gölette, teknelerinin alabora olması sonucu suda kaybolan Jiyan Kendiş (19) ile Ahmet Mendeş'in (22), kaybolmalarının 3'üncü gününün akşam saatlerinde cansız bedenlerine ulaşıldı.
CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
Siverek'te, balık tutmak için açıldıkları gölette, teknelerinin alabora olması sonucu suda kaybolan Jiyan Kendiş (19) ile Ahmet Mendeş'in (22), kaybolmalarının 3'üncü gününün akşam saatlerinde cansız bedenlerine ulaşıldı. Dalgıç polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada ilk olarak Jiyan Kendiş'in cenazesine ulaşıldı. Kendiş'in bulunmasından bir saat sonra ekipler, Ahmet Mendeş'in de cenazesine ulaştı. İki cenaze otopsi için morga kaldırılırken, acı haber ile gölet kayısında çalışmaları takip eden yakınları göz yaşlarına boğuldu.
Son Dakika Instagram, veri gizliliğini en fazla ihlal eden uygulama oldu ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü Ece Seçkin yeni klibi için çamurlara yattı, duvarları kırdı Galatasaray zirve yolunda 3 puan hedefliyor! Canlı anlatım Katie Price altıncı kez hamile kaldı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Pavyona çevrilen lokantalara baskın! İçeri giren ekipler gördükleri karşısında şaşıp kaldı Ünlü sunucu Saba Tümer, tüm detaylarıyla neden çocuk istemediğini anlattı