Mahalleli ellerinde tüfeklerle domuz avına çıktı - Son Dakika

Mahalleli ellerinde tüfeklerle domuz avına çıktı

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt İlçesine bağlı Dilek Mahallesi'ne Domuz sürüsü indi, mahalle sakinleri panik yaşadı.

Dilek Mahallesi'nde 10'a yakın yaban domuzu bahçelere zarar verdi. Mahalle sakinler panik yaşadı. Mahalle sakinler elinde silahla domuz vurmaya çıktı. Domuzların, çevredeki bakkallardan ve evlerin bulunduğu alanlarda ve araçların etrafında yiyecek aldığını görenler tedirgin oldu.

Mahalle sakinlerinden Rafi Bayrak, Domuzlardan muzdarip olduklarını ifade edip, " Her sene biz mahallemizde bu sorunu her kış mevsimde yaşıyoruz. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Bu sorunumuza çözüm bulun" dedi.

Dilek Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Bayrak isimli vatandaş ise "Mahallemizin gençleri köpek sesi duyunca ben de mahalleye indim. Gördüm ki domuzlar var. Avcılarımız ruhsatlı tüfekle domuzların peşine düştük. Onlarda kaçtı" ifadelerini kullandı.