Son Dakika Haberleri: Mahalleli gençler, Ardahan Şehitliği'ni temizledi
Son Dakika Yerel Haber

Mahalleli gençler, Ardahan Şehitliği'ni temizledi

8 dakika önce

Mahalleli gençler, Ardahan Şehitliği'ni temizlediARDAHAN - Ardahan Halilefendi mahallesi Muhtarı Yaşar Ekmekçi ve mahalle sakinleri Ardahan şehitliği etrafında temizlik yaptı.

Mahalleli gençler, Ardahan Şehitliği'ni temizledi
ARDAHAN - Ardahan Halilefendi mahallesi Muhtarı Yaşar Ekmekçi ve mahalle sakinleri Ardahan şehitliği etrafında temizlik yaptı.
Halilefendi mahalle sakinleri Muhtar Yaşar Ekmekçi öncülüğünde Ardahan Şehitliğinde temizlik seferberliği başlattı. Şehitlik etrafına giden mahalleli gençler burada önce şehitleri ziyaret edip onlara dua ettikten sonra, ellerine aldıkları çöp torbalarına şehitlik ve çevresinde etrafa atılmış çöpleri topladılar.
Muhtar Yaşar Ekmekçi, "Geçmiş zamanda vatanımız için, bayrağımız için şehit düşerek buraya defnedilen vatan büyüklerimizi unutmamız mümkün değildir. Onlar bizler için canını verirken, bizler onlar için hiç bir şey yapamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. En azından onların mezarlarını temiz tutarak ebedi istirahatlarında huzur içinde yatmalarını isteyip, temizlik yaptık ve dua ettik" dedi.
Mahalleli gençler, Ardahan Şehitliği'ni temizledi
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:33 Kaynak: İHA
Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Hulusi Akar: Generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil Zonguldak'ta bayramda silah sıkma geleneği bu yıl da sürdü Manav Aydın, Acun'a yaptığı şakanın dozunu kaçırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 12:41:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mahalleli gençler, Ardahan Şehitliği'ni temizledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]