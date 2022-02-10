Mahalleli gençlerin kurduğu amatör spor kulübü'nün kapısını ve sobasını çaldılar - Son Dakika

Karabük'te mahallenin gençleri ve esnafın desteğiyle kısıtlı imkanlarla kurulan Adatepe Dökecek Spor kulübünün kapıları, spor malzemeleri ve sobası çalındı.

Olay, Adatepe Mahallesi Kafkas Caddesi Şehit Cemallettin Karagözoğlu Parkı mevkiinde meydana geldi. 3 yıl önce mahallenin gençleri ve esnafın desteğiyle kurulan Adatepe Dökecek Spor Kulübü'nün kulüp binasına giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler spor malzemeleri ile kapıları çaldı. Kontrol için binaya gelen kulüp yöneticisinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili İHA muhabirine konuşan Adatepe Dökecek Spor Kulübü Yöneticisi Olcay Akbaş, "Burası belediye ait bir yer. Bizde mahallenin gençleri olarak burayı kulüp binası olarak kullanıyorduk. 3 yıl önce mahallenin gençleri olarak kurduk bu kulübü. Uğraşıyoruz sürekli peşinden koşuyoruz bir şeyler ortaya çıkarabilmek için. Böyle bir şey başımıza geldi. İkişer tane kapı vardı onlar çalınmış. Toplantılarda yaktığımız sobamız vardı, spor malzemelerimizi ve bayrağımızın direğini çalmışlar. İçerisi dağılmış. Mahallemizin gençlerinden 15 - 20 lira para toplayarak ortaya çıkarttığımız bir klüp. Çok zor şartlarda ortaya çıkmış bir kulübüz. Bizi yıldırmaya çalışıyorlarsa da yıldıramayacaklar. Bizi üzemeyecekler ve bu sıkıntıların altından kalkacağız diyorum" dedi.

"Geri getirilirse çok seviniriz"

Çalınan malzemeleri de kıt kanaat mahallenin gençlerinden ve esnaflarından toplanan paralarla aldıklarını aktaran Akbaş, "Onlar da şuanda çalınmış durumda. Baya zor duruma düştük. Malzemelerimizi geri getirmelerini istiyoruz. Herkesin alın teri var bu malzemelerde. O yüzden bulunursa ve geri getirilirse çok seviniriz" diye konuştu.

Durumu polis ve belediye ekiplerine haber verdiğini ifade eden Akbaş, gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi. - KARABÜK