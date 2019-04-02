Son Dakika Haberleri: Mahalleli, Hırsızı Çıkmaz Sokağa Girince Yakaladı

Mahalleli, Hırsızı Çıkmaz Sokağa Girince Yakaladı

1 saat önce

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, park halindeki hafif ticari aracın camını kırarak, hırsızlık yapmaya çalışan E.K. (19), kendisini fark eden mahalleliden kaçarken, çıkmaz sokağa girince yakalandı.

Mahalleli, Hırsızı Çıkmaz Sokağa Girince Yakaladı, System.String[]
BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, park halindeki hafif ticari aracın camını kırarak, hırsızlık yapmaya çalışan E.K. (19), kendisini fark eden mahalleliden kaçarken, çıkmaz sokağa girince yakalandı. Olay, gece saatlerinde, Yeşilova Mahallesi 4. Kenar Sokak'ta meydana geldi. İçinde inşaat malzemelerinin bulunduğu, 16 U 6053 plakalı park halindeki hafif ticari aracın camını kırarak, hırsızlık yapmaya çalışan E.K., çevredekilerce fark edildi. Cam kırılırken, sesini duyup, sokağa inen mahalleli, E.K. ve yanındakini bir süre kovaladı. E.K., 20 kişilik gruptan kaçarken, 4. Çeşme Çıkmazı Sokağı'na girdi. Çıkmaz sokak olduğunu bilmeyerek, giren E.K., burada mahalle sakinlerinde yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, E.K.'yi gözaltına aldı. E.K. mahalli tarafından yakalandığı sırada kaçan yanındaki kişi ise aranıyor. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:36 Kaynak: DHA

Yeşilova, Osmangazi, Bursa, Güncel
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