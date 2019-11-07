Son Dakika Haberleri: Mahalleli için risk oluşturan binaya yıkım kararı
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Mahalleli için risk oluşturan binaya yıkım kararı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkan Hüseyin Beyoğlu, 5 Nisan Mahallesi'nde yaptığı ziyaret sonra mahalleli için risk oluşturan metruk binayı encümen kararıyla yıkımı için talimat verdi.

Mahalleli için risk oluşturan binaya yıkım kararı, System.String[]

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkan Hüseyin Beyoğlu, 5 Nisan Mahallesi'nde yaptığı ziyaret sonra mahalleli için risk oluşturan metruk binayı encümen kararıyla yıkımı için talimat verdi.


Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde bulunan metruk bina için mahalleli Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun yaptığı ziyaret sırasında şikayetlerini dile getirdi. Binanın olduğu bölgeye gelerek durum tespiti yapan belediyenin Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri rapor hazırladı. Başkan Beyoğlu, encümen oylamasına sunduktan sonra olumlu kararın çıkmasıyla metruk binanın yıkımına karar verdi.


Konu hakkında konuşan Başkan Beyoğlu, eski Bağlar'da çok sayıda metruk yapı olduğunu belirtti. Başkan Hüseyin Beyoğlu, "Çeşitli nedenlerle terk edilmiş ve çürümeye yüz tutmuş, bu yüzden vatandaşlar için risk oluşturan, bir çok tehdidi ve olumsuzluğu barındıran yapı var. Eski Bağlar bu açıdan çok sorunlu. Zaman içerisinde hepsini ortadan kaldıracağız. 2020 yılının Mart ayında kentsel dönüşüme başladıktan sonra inşallah eski Bağlar olarak bildiğimiz bölge bu konudaki yükünden ve olumsuz görüntüsünden kurtularak hak ettiği modern görüntüye kavuşacak" dedi.


Ziyaret sırasında vatandaşlar, mahalledeki alt yapı sorunlarını ve bunun getirdiği zorlukları Başkan Hüseyin Beyoğlu'na da dile getirdi. Başkan Beyoğlu, alt yapı ile ilgili sorunları çözeceklerini kaydetti. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:36 Kaynak: İHA
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