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Son Dakika 3. Sayfa Mahalleli intihar girişimini film izler gibi izledi

Mahalleli intihar girişimini film izler gibi izledi

52 dakika önce

Mahalleli intihar girişimini film izler gibi izlediAYDIN - Aydın İstasyon Meydanı'nda akşam saatlerinde intihar girişiminde bulunan bir şahsı izlemek için yaklaşık 3 bin kişi toplandı.

Mahalleli intihar girişimini film izler gibi izledi

AYDIN - Aydın İstasyon Meydanı'nda akşam saatlerinde intihar girişiminde bulunan bir şahsı izlemek için yaklaşık 3 bin kişi toplandı. Mitingi andıran görüntülerin yaşandığı meydanda intihar girişimini izlemek isteyen meraklı kalabalık nedeniyle yollar trafiğe kapandı. Güvenlik güçlerinin de zor anlar yaşadığı olayda Aydınlıların ilginç merakı kameralara bu şekilde yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; Ailevi sorunlarından dolayı bunalıma giren 25 yaşındaki O.A. isimli bir şahıs 'Kızını göremediği' gerekçesi ile Aydın Efeler İlçe Merkezi İstasyon Meydanı'ndaki bir binanın tepesine çıkıp intihar edeceğini belirterek bağırmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı olay yerine polis, sağlık ekibi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ve itfaiye ekipleri binanın önünde önlem alıp hazır beklerken, polis ekipleri de intihar girişiminde şahsı ikna etmek için uzun uğraşlar verdi.

Yaklaşık yarım saat süren ikna çabaları sırasında, bir çok kişi olayı sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Kısa sürede siyasi mitinglerin yapıldığı İstasyon Meydan'ındaki kalabalık miting kalabalığını aratmadı. Aydınlıların ilginç merakı objektiflere bu şekilde yansırken, polisler tarafından bir anlık dalgınlığından faydalanılarak şahsın kurtarılması ile olayı sinema izler gibi izleyen binlerce kişi meydandan dağıldı.

Mahalleli intihar girişimini film izler gibi izledi

Polis, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:12 Kaynak: İHA
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