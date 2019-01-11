Son Dakika Haberleri: Mahalleli İstedi, Sokağa Adı Verildi

Mahalleli İstedi, Sokağa Adı Verildi

1 saat önce

Sivas'ta görevi başında hayatını kaybeden Orhangazi Mahalle Muhtarı Mehmet Yıldız'ın adı mahallelinin isteği doğrultusunda mahallesinde bulunan bir sokağa verildi.

Mahalleli İstedi, Sokağa Adı Verildi, System.String[]
Sivas'ta görevi başında hayatını kaybeden Orhangazi Mahalle Muhtarı Mehmet Yıldız'ın adı mahallelinin isteği doğrultusunda mahallesinde bulunan bir sokağa verildi.

Geçtiğimiz ay, geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden Orhangazi Mahalle Muhtarı Mehmet Yıldız'ın adı, mahalle sakinlerinin talebi doğrultusunda Sivas Belediye meclisinde alınan oy birliği kararıyla sokağa verilerek ölümsüzleştirildi. Belediye Meclisinin Ocak ayı ikinci toplantısında Orhangazi Mahallesinde Seyit Onbaşı sokaktan başlayan eski adı 43-2 sokak olan ve 43-17. sokakta son bulan kısma Muhtar Mehmet Yıldız sokağı ismi verildi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:18 Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Orhangazi, Sivas, Güncel
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